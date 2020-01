Le «permis de louer», l'outil du maire d'Elbeuf contre les marchands de sommeil

Ville labellisée d'art et d'histoire, Elbeuf (Seine-Maritime) voit son patrimoine industriel se transformer principalement en logements. Classée en NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain), elle bénéficie d'une enveloppe financière pour lancer des programmes de rénovation. Le but : accompagner les propriétaires privés pour requalifier leurs biens.Avec « le permis de louer », la municipalité a aussi depuis 2016, dans le cadre de la loi Alur, un outil pour lutter contre les marchands de sommeil, dont une trentaine de cas sont signalés par an. Ce dispositif existe déjà dans les communes de Fourmies (Nord) ou en Ile-de-France, comme à Saint-Denis, Mantes-la-Jolie ou encore Aubervilliers. Le maire Djoudé Merabet a obtenu de la Métropole Rouen Normandie l'accord de le déployer dès février pour la première fois dans la Seine-Maritime.Lutter contre les propriétaires malveillantsLe but de l'élu est bien de surveiller et lutter contre « les propriétaires malveillants ». « C'est un outil nouveau et coercitif, car le montant de l'amende peut monter à 15 000 euros, explique-t-il. Il est fait pour décourager ce type de bailleurs et protéger les locataires, qui sont parfois dans de situations compliquées et ont peur des pressions. »Ainsi, pour le moment dans le quartier République, particulièrement touché, à chaque nouvelle location ou renouvellement de bail, l'appartement ou la maison devra faire l'objet d'un contrôle par des agents assermentés, dont « une policière municipale spécialement formée, un technicien des services techniques et des représentants des propriétaires et des locataires ». « Ils devront faire la différence entre l'inconfort et l'insalubrité », souligne le maire. Cela représente une centaine de dossiers dans l'année. La ville a ensuite un mois pour répondre.La ville se donne un an d'essai à partir de février pour élargir le périmètre « afin d'être ...