Le Père Noël vosgien s'en va en Chine

Descendu du ciel après une dizaine d'heures d'avion mercredi dernier à l'aéroport de Chengdu, Alain Simonin s'est déjà transformé en Père Noël. Il a un passeport au nom de « Santa Claus » et c'est dans son contrat : à peine le pied posé sur le sol chinois, il doit être en costume. Son physique fait le reste pour incarner le personnage.La corpulence, « le visage arrondi façonné par le temps en forêt » comme se décrit lui-même ce bûcheron de 66 ans à la voix un peu éraillée et surtout, avec sa barbe blanche naturelle. « En 2003, une de mes filles a eu un grave accident, j'ai blanchi en quinze jours. On me disait que je ressemblais beaucoup au Père Noël. » C'est alors qu'il décide de créer une petite salle de spectacle chez lui à Gérardmer (Vosges) pour y conter des histoires.Dans le plus grand centre commercial du mondeC'est dans cette « maison du Père Noël » qu'il est repéré en 2014. Conquis aussi par la ressemblance, un touriste transmet la vidéo au directeur de l'hôtel intercontinental de Pékin. L'établissement veut l'enrôler pour qu'il devienne l'ambassadeur de cette fête occidentale presque méconnue en Chine. Perplexe, Alain accepte cette proposition atypique. Mais ses débuts sont difficiles, lui qui n'avait jamais quitté ses montagnes. « À Pékin, je me sentais seul dans cette ville énorme. J'ai aussi mal supporté de ne pas être en famille pour les fêtes. Je ne voulais pas y retourner. Alors l'année suivante, ils ont payé le voyage à ma fille et ils m'ont trouvé une autre ville plus « petite », Chengdu (Sichuan) et ses quatorze millions d'habitants. » LIRE AUSSI > Le Père Noël attend déjà les lettres des enfantsAlain officie donc depuis 2015 au sein du plus grand centre commercial au monde « le Global Center » où, chaque jour entre 18 heures et 20 heures, il reçoit les enfants sur ses genoux. La magie de la rencontre casse la barrière de la langue ...