Le père de Vincent Kompany débarque au Parlement belge avec un écharpe du Bayern Munich

Le père de Vincent Kompany débarque au Parlement belge avec un écharpe du Bayern Munich

Un papa pas peu fier. Au lendemain de la folle victoire du Bayern Munich dirigé par son fils, le député belge Pierre Kompany s’est présenté à la Chambre des représentants vêtu d’une écharpe aux couleurs du club bavarois . Une manière de célébrer la qualification du club allemand pour les demi-finales de la Ligue des champions, aux dépens du Real Madrid.

Pierre Kompany, Vincent Kompany's father and member of the Brussels parliament in Belgium, turned up to the parliament with a Bayern scarf 🔴⚪ pic.twitter.com/bSGsTNkDuW…

TB pour SOFOOT.com