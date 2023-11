Le père de Luis Díaz libéré dans les prochaines heures

Hallelujaaaah !

« Depuis La Guajira (région originaire de Luis Díaz et de sa famille, NLDR) , on me dit qu’ils sont en train de retirer les forces armées et qu’ils préparent un corridor humanitaire. La Croix-Rouge, l’église et les chargés du processus de paix mettent en place ce processus. Enfin, les ravisseurs le (père de Luis Díaz, NDLR) remettront dans la soirée ou demain matin. » Contacté par SoFoot , un des anciens entraîneurs de Luis Díaz, Didier Paz, a confié la libération imminente de Luis Manuel Diaz. À noter qu’il y a cinq heures de moins en Colombie. La bonne nouvelle pourrait donc arriver entre 5 et 6 heures du matin en France.…

MD pour SOFOOT.com