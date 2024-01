Le père de l’attaquant de Cesena descend sur la pelouse pour défendre son fils

Règlements de comptes à O.K. Corral.

La rencontre de Serie C entre Cesena et Olbia (remportée 1-0 par l’équipe d’Émilie-Romagne) aurait pu dégénérer ce dimanche. Filippo Rinaldi, gardien d’Olbia, est sorti violemment à la rencontre Cristian Shpendi, attaquant adverse et frère jumeau de Stiven, joueur d’Empoli, lui provoquant notamment une coupure au niveau de l’œil. Le match est finalement allé à son terme, permettant à Cesena de conforter sa place de leader de troisième division italienne. Ça n’a toutefois pas empêché le père de Cristian Shpendi de descendre sur la pelouse après le coup de sifflet final pour tenter d’en venir aux mains avec le gardien fautif. Plusieurs personnes se sont interposées pour empêcher qu’il n’arrive à ses fins et venge son fils.…

EL pour SOFOOT.com