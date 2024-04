information fournie par So Foot • 02/04/2024 à 15:05

Le père d’un joueur de l’Union saint-gilloise se lâche contre Anderlecht

Il faut toujours jeter un œil à ce que font les parents sur les réseaux sociaux.

Battue ce lundi contre Genk (1-0) après plus de six mois sans défaite en championnat, l’Union saint-gilloise sent le souffle chaud d’Anderlecht sur sa nuque. Les Mauves reviennent en effet à la hauteur de leur voisin en tête des play-off du championnat belge. Dans un live sur TikTok après la rencontre, le père de Noah Sadiki, joueur de l’Union acheté à Anderlecht l’été dernier, a complètement dérapé. Visiblement nerveux, le paternel a directement chargé les supporters du club formateur de son fils.…

FL pour SOFOOT.com