Le Pentagone dénonce l'approche «agressive» d'un navire de guerre russe en mer d'Arabie

Un navire de guerre américain a évité de justesse une collision avec un bâtiment russe en mer d'Arabie, ce vendredi. L'US Navy estime que celui-ci s'est approché de façon « agressive » du bateau américain.Le destroyer USS Farragut, qui appartient au groupe aéroporté de l'USS Abraham Lincoln, menait jeudi une patrouille de routine dans le nord de la mer d'Arabie lorsqu'il a été approché de très près par un navire de guerre russe, a indiqué la 5e Flotte américaine dans un communiqué.L'USS Farragut a dû sonner cinq coups de sirène, le signal international maritime d'alerte, pour que le navire russe, qui s'était approché de très près, modifie sa trajectoire, précise le communiqué. VIDEO. Quand un navire russe « agressif » fonce sur un destroyer américain « Le navire russe a dans un premier temps refusé, mais il a finalement modifié sa trajectoire et les deux navires se sont éloignés l'un de l'autre », ajoute l'US Navy. « Bien que le navire russe ait fini par prendre des mesures, le délai initial avant de respecter les règles internationales de navigation pendant une approche agressive, a accru le risque de collision ».Un incident similaire en juin dernier en mer de Chine La 5e Flotte de l'US Navy, qui couvre le Golfe, la mer Rouge, la mer d'Arabie et une partie de l'océan Indien, a publié sur Twitter une vidéo impressionnante de l'incident. On y voit le navire russe s'approcher rapidement de l'USS Farragut par l'arrière, au point qu'il semble quasiment le toucher, avant de changer de direction à la dernière seconde. Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3-- U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) 10 janvier 2020 Les règles internationales de navigation stipulent qu'un navire arrivant par l'arrière et ...