Le Pentagone approuve une vente d'armes sans précédent de $11 mds à Taïwan

L'administration américaine a approuvé mercredi une vente d'armes de 11,1 milliards de dollars à Taïwan, du jamais-vu pour Taipei, une annonce qui intervient dans un contexte de pressions militaires accrues exercées par la Chine autour de l'île démocratique, dont Washington est le principal fournisseur d'armes.

Il s'agit de la deuxième vente d'armes entre les Etats-Unis et Taïwan annoncée depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump en janvier dernier.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dans un communiqué que le paquet d'équipements militaires proposé incluait notamment des systèmes de missiles HIMARS, des missiles anti-char Javelin et des pièces pour d'autres équipements.

"Les Etats-Unis continuent d'aider Taïwan à maintenir des capacités d'autodéfense suffisantes et à bâtir rapidement une solide force de dissuasion (...)", a dit le ministère dans un communiqué, voyant dans ces démarches "les bases pour maintenir la paix et la stabilité régionales".

Taipei a précisé que cette vente d'armes devait être approuvée par le Congrès américain, où Taïwan dispose d'un vaste soutien bipartite.

Dans plusieurs communiqués distincts donnant des précisions sur l'accord conclu avec Taipei, le département américain de la Défense a déclaré que vendre ces armes servait les intérêts des Etats-Unis sur les plans national, économique et sécuritaire.

Le Pentagone a souligné l'importance de continuer à soutenir les efforts de Taïwan pour moderniser son armée et maintenir "une capacité de défense crédible".

Pékin, qui considère Taïwan comme une province renégate, n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du ministère chinois des Affaires étrangères.

La porte-parole de la présidence taïwanaise, Karen Kuo, a déclaré dans un communiqué que l'île "continuera de promouvoir les réformes de défense, de renforcer la résilience de l'ensemble de la société, de démontrer notre détermination à nous défendre, et à protéger la paix via la force".

Une enveloppe supplémentaire de 40 milliards de dollars au budget de la défense pour la période 2026-2033 avait été annoncée en novembre par le président taïwanais, Lai Ching-te, déclarant qu'il n'y avait "pas de place pour les compromis sur la sécurité nationale".

