Le penalty complètement raté de Memphis Depay
Depay a visé Memphis. Alors qu’il avait le ballon de l’égalisation pour ramener le Corinthians a hauteur d’Estudiantes dans les derniers instants de la rencontre entre les deux équipes, le joueur néerlandais s’est, pour le moins, lamentablement raté . En envoyant une sacré frappasse, directement dans les tribunes.
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