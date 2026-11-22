Le Pen attaque Lisnard et son projet de "broyer" le code du travail

La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen à Paris le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo Tribouillard )

La candidate du RN à la présidentielle, Marine Le Pen, a critiqué dimanche le libéral David Lisnard pour sa volonté de passer le code du travail "à la broyeuse" et pour avoir proposé selon elle d'être ministre dans un des gouvernements d'Emmanuel Macron.

Le maire de Cannes bénéficie ces dernières semaines d'une forte dynamique dans les sondages qui lui a permis de dépasser le candidat Les Républicains (LR) Bruno Retailleau et de rivaliser désormais avec Édouard Philippe.

"J'ai une difficulté avec quelqu'un qui considère que le code du travail doit être passé à la broyeuse", a déclaré Marine Le Pen sur France 2 et France Inter.

"Je crois qu'il y a certes beaucoup trop de normes, je crois qu'il faut simplifier tout cela", mais "si on passe le code du travail à la broyeuse, alors on laisse les travailleurs totalement démunis".

La leader du parti d'extrême droite, favorite de l'élection présidentielle, faisait allusion à une formule lancée en avril par David Lisnard pour pourfendre la bureaucratie. "Le code du travail, broyé ! Le code de l'urbanisme, broyé ! Le code de l'environnement, broyé !", avait-il alors déclamé.

Ancien de LR, David Lisnard nie les ambitions cachées qui lui sont prêtées par ses rivaux à droite et au centre de vouloir travailler avec le RN.

"Après avoir réclamé d'être ministre de Macron, ça fait un grand écart quand même", a affirmé Mme Le Pen, interrogée sur la possibilité d'une alliance avec le maire de Cannes qu'elle juge "très souple dans ses ambitions".

Vive réplique de Lisnard

Lorsque Michel Barnier avait été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, après la dissolution de l'Assemblée nationale de 2024, une entrée de David Lisnard au gouvernement avait été évoquée.

David Lisnard à Cannes le 29 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

"C'est étonnant comme Marine Le Pen est si fébrile alors qu'elle est haut dans les sondages, et comme elle raconte n'importe quoi me concernant", a vivement répliqué David Lisnard dans un long post sur X.

Il y déclare combattre "depuis toujours le social-étatisme" dont il estime que Marine Le Pen est "une version" et "qui enfonce trop de nos compatriotes dans la précarité".

"C'est pourquoi entre autres je ne gouvernerai pas avec le RN (que j'affronte à chaque élection), comme je n'ai pas voulu devenir ministre macroniste", précise-t-il.

Il reproche également à Marine Le Pen de défendre "les codes absurdes actuels, dont celui du travail, le plus lourd du monde".

Le candidat de la droite libérale discute actuellement de l'organisation d'une primaire de la droite et du centre. Selon ses déclarations au Journal du Dimanche, il y voit "un moyen d'éliminer les macronistes avant le premier tour" de l'élection présidentielle de 2027.