Le PDG de Carrefour s'oppose à une taxe Covid-19 sur la grande distribution

Plutôt que d'imposer une taxe Covid-19 à la grande distribution, épargnée par la crise, Alexandre Bompard réclame plus "d'équité fiscale", rappelant que Carrefour payait beaucoup plus d'impôts qu'Amazon.

Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard, le 28 février 2019. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors que la question de la dette liée au Covid-19 inquiète, certains à gauche plaident pour un impôt exceptionnel pour ceux qui s'en sont sortent le mieux. "Il faut une taxation des bénéficiaires de la crise que sont les GAFA et la grande distribution", a notamment avancé dans les colonnes du Monde le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Si le PDG de Lidl a répondu "pourquoi pas?" la semaine dernière sur BFMTV/RMC, celui de Carrefour a dit "non".

Reconnaissant que la grande distribution comptait parmi les secteurs qui ont enregistré des bons résultats l'an dernier, Carrefour ayant notamment enregistré sa meilleure performance depuis plus de 20 ans , Alexandre Bompard a expliqué que l'idée d'un impôt exceptionne "le gêne un peu parce que la mobilisation au quotidien des équipes depuis un an est exceptionnelle". "Si on fait payer à ces gens-là le fait d'avoir été surmobilisés pendant la période, ça me gêne un peu", a-t-il insisté.

Il a également rappelé Carrefour payait déjà "1,7 milliard d'euros d'impôt" en France. "Donc, analysons déjà tout ce que nous payons et vous verrez que c'est extraordinairement impressionnant", a-t-il assuré. Selon lui, les parlementaires devraient plutôt "s'intéresser à l'équité fiscale". "Est-ce qu'à activité égale et à résultat égal, Carrefour paye autant autant qu'Amazon? Non, Carrefour paye beaucoup plus" , a-t-il déploré.

"Je suis choqué parce que je trouve cela un peu malvenu après l'année qu'on vient de passer , parce qu'on paye déjà plus d'impôt que dans tous les pays où nous sommes et puis parce que cette notion d'équité fiscale qui est le coeur même de la règle fiscale n'est pas du tout assurée dans notre métier", a dénoncé Alexandre Bompard.