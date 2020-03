Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PDG d'Orange demande le report du lancement de Disney+ en France Reuters • 20/03/2020 à 18:19









LE PDG D'ORANGE DEMANDE LE REPORT DU LANCEMENT DE DISNEY+ EN FRANCE PARIS (Reuters) - Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, demande le report du lancement en France de Disney+, la plateforme de vidéos en streaming du géant du divertissement Walt Disney, dans une interview publiée vendredi par Le Figaro sur son site internet. Le patron de l'opérateur veut prévenir ainsi la saturation des réseaux télécoms déjà encombrés par Netflix, YouTube et le télétravail en raison de la stratégie de confinement mise en oeuvre pour contrer l'épidémie de coronavirus. Alors que les services vidéos peuvent représenter jusqu'à 60% du trafic internet sur les réseaux fixes et mobiles, le lancement prévu mardi prochain en Europe, notamment en France, de Disney+ pourrait encore ralentir la connexion des utilisateurs. "Il est évident, quand on regarde le paysage, que le lancement de Disney+ est un sujet de préoccupation", explique Stéphane Richard dans Le Figaro https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/stephane-richard-je-demande-le-report-du-lancement-de-disney-en-france-20200320. "Nous ne voulons pas empêcher nos compatriotes de se divertir, mais il faut mesurer le risque que l'on prend. Au lancement de ce service aux États-Unis, des dizaines de millions de connexions ont été enregistrées. Or, le mode de distribution de Disney n'est pas contrôlé par les opérateurs." (Henri-Pierre André)

