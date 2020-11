"Les salariés sont en colère, c'est ça la cocotte qui bout en ce moment dans le pays", a mis en garde le secrétaire national du parti Fabien Roussel qui demande au gouvernement de "taxer les Gafa qui sont en train de se remplir les poches grâce à cette épidémie" et de "solliciter les 500 fortunes les plus riches de notre pays qui n'ont pas perdu un centime".

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel à l'Assemblée. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a vivement dénoncé jeudi des délocalisations sous couvert de crise sanitaire. Des "crimes industriels" perpétrés, selon lui, "avec la bénédiction" d'Emmanuel Macron. "Le Covid est devenu le partenaire officiel du Medef, de ces grandes entreprises, parce qu' ils profitent de ce climat généralisé pour délocaliser les productions au lieu de produire en France ", s'est indigné le député du Nord sur France 2 , en pointant "une série de délocalisations de la part d'entreprises qui distribuent des dividendes".

" Ils le font avec la bénédiction du président de la République depuis cinq ans , il n'y a pas besoin de jouer au Cluedo pour savoir qui est le responsable de ces crimes industriels", a-t-il accusé, en citant notamment les cas d'IBM, Renault Flins ou Nokia. "Il y en a un qui était toujours là dans la pièce : Macron secrétaire général adjoint de l'Élysée, Macron ministre de l'Économie et des Finances de Hollande, Macron président de la République aujourd'hui, il est à chaque fois au départ de l'action à Vallourec, à Renault, à General Electric...", a-t-il estimé.

"Je veux le dire avec force parce que je rencontre tous ces salariés , j'ai fait 35 entreprises en l'espace de trois mois, ils sont en colère, c'est ça la cocotte qui bout en ce moment dans le pays ", a-t-il mis en garde. Le secrétaire national du PCF a également alerté sur la "lame de fond" de la pauvreté et du chômage qui monte dans le pays avec la crise du Covid-19, "une catastrophe comme jamais notre pays en a connu".

" Ce président de la République et ce gouvernement font un choix, c'est de ne pas aller solliciter les premiers de cordée, ses chouchous à lui à qui nous demandons de participer à la solidarité nationale", a-t-il réclamé. Il a demandé au gouvernement de "taxer les Gafa qui sont en train de se remplir les poches grâce à cette épidémie", et de "solliciter les 500 fortunes les plus riches de notre pays qui n'ont pas perdu un centime".