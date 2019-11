So Foot • 19/11/2019 à 22:58

Le Pays de Galles fonce à l'Euro, l'Allemagne et les Pays Bas se baladent

Autoritaire et sûr de sa force face à la Hongrie, le Pays de Galles a conquis haut la main son billet pour l'Euro, quand les Magyars et la Slovaquie devront se contenter des barrages. Scénarios beaucoup plus routiniers dans les autres groupes de la soirée, où tout était joué ou presque. L'Allemagne, les Pays Bas et la Belgique en ont profité pour se faire plaisir, en torpillant respectivement l'Irlande du Nord, l'Estonie et Chypre.

Groupe C

Allemagne 6-1 Irlande du nord

Pays-Bas 5-0 Estonie

Zéro pression pour les équipes du groupe C : alors que l'Allemagne et les Pays-Bas sont déjà qualifiés, l'Irlande du Nord et la Biélorussie ont déjà composté leurs tickets pour les barrages, grâce à leurs résultats lors de la ligue des nations 2019. Une ambiance peinarde, qui incite tout ce beau monde à ouvrir les vannes : Si l'Irlande du Nord ouvre rapidement la marque, la Mannschaft s'en va ensuite dégommer méthodiquement son adversaire du soir, notamment dans la sillage d'un Serge Gnabry complètement intenable ce mardi. L'ailier du Bayern égalise en marquant l'un des pions de la soirée, un élégant tir en pivot qui finit dans la lulu, avant de planter