Le Pays de Galle sans pitié face à l'Italie (42-0) par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de l'ouverture du Tournoi des 6 Nations samedi après-midi, le Pays de Galle n'a fait qu'une bouchée de l'Italie. Les hommes du nouveau sélectionneur des Gallois Wayne Pivac ont assuré une victoire bonifiée 42 à 0. Une défaite historique pour la sélection italienne qui, pour la première fois au Principality Stadium de Cardiff, n'a pas inscrit le moindre point. La Squadra Azzurra n'a pas su résisté aux assauts des tenants du titre. Le Pays de Galle a mis la main sur le match dès les premiers instants de la rencontre. Au terme du premier quart d'heure, Biggar en est déjà à trois pénalités. Adams prend parfaitement le relai en marquant deux essais à la 18ème et 30ème minute. Ce dernier en inscrit même un troisième à la 83ème minute. La messe est dite, les Gallois réussissent parfaitement leur entrée dans le tournoi.

