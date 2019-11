"Le pays a un potentiel de créations d'emplois suffisant pour faire baisser le chômage à 8 %", assure le président France d'Adecco

Selon la nouvelle édition du baromètre "Data Emploi et Territoires" du groupe Adecco dévoilée ce mardi 12 novembre par Le Parisien , près de 3,7 millions de recrutements sont attendus entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, soit 3,5% de plus par rapport au précédent baromètre.

À quelques jours de la publication par l'Insee des chiffres du chômage pour le troisième trimestre 2019, Le Parisien dévoile ce mardi 12 novembre une étude qui laisse envisager que 2020 pourrait bien être l'année de la baisse pérenne du chômage en France.

Avec 563.552 prévisions de recrutements, le commerce est le secteur qui arrive en tête du top 10 des secteurs les plus pourvoyeurs d'offres, suivi par la construction avec 376.500 postes, en hausse de 6%, et les activités de services administratifs avec 339.458 emplois.

Le leader mondial de l'intérim et du recrutement souligne néanmoins un risque élevé de pénurie d'emplois , notamment dans le secteur de la construction, de l'hébergement et de la restauration et du transports.

En octobre dernier, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a assuré qu'il était atteignable de ramener le taux de chômage à 7 % d'ici à la fin du quinquennat. "En faisant tout ce qu'on fait, la formation, l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage, la loi Pacte, on peut considérer que c'est un horizon possible. On est passé de 9,6 à 8,5 % en deux ans, il faut continuer, ne rien lâcher" , avait-elle affirmé sur France Inter.