Le patronat accueille les mesures de la Convention climat avec de nombreuses réserves

Si le Medef salue le "sérieux" du travail fourni par la Convention citoyenne pour le climat, il déplore néanmoins le manque des chiffrages des mesures dévoilées. La CPME dénonce de son côté des "mesures avant tout coercitives".

Le Medef juge certaines propositions de la Convention citoyenne pour le climat "extrêmes". (Illustration) ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La Convention citoyenne pour le climat a rendu dimanche 21 juin ses propositions pour lutter contre le réchauffement climatique "dans un esprit de justice sociale". "Nous étions assez dubitatifs au début. Le boulot a été fait sérieusement, nous avons été agréablement surpris par le sérieux du travail mené", a commenté à l' AFP Patrick Martin, président délégué du Medef.

Il évoque "des bases de discussion" et attend de voir "quand on rentrera dans le détail" : "il n'y a pas de chiffrage" , a notamment déploré M. Martin, ajoutant que, "à un moment ou à un autre, ces propositions auront un coût". "Au cas par cas, certaines propositions sont extrêmes" , a-t-il par ailleurs estimé, évoquant l'interdiction de certains vols intérieurs, "surtout quand on connaît la situation d'Air France" et le fait que certains territoires sont enclavés.

Les 150 citoyens, qui seront reçus par Emmanuel Macron le 29 juin, demandent l'introduction de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, ainsi que la création d'un crime "d'écocide" par référendum, renvoyant l'exécutif et le Parlement à leurs "responsabilités" pour l'application des autres mesures, certaines radicales, adoptées après neuf mois de travaux.

Parmi les propositions figurent également la réduction de la vitesse sur l'autoroute de 130 à 110km/h, un encadrement fort de la publicité, avec interdiction des panneaux dans l'espace public extérieur et de la pub pour des produits à fort bilan carbone - comme les gros véhicules type SUV , ou encore de lourdes taxes sur l'alimentation ultra-transformée et l'interdiction des semences OGM.

Une des plus controversées, la réduction du temps de travail à quatre jours (28 heures) par semaine, a été largement (65%) écartée samedi , la seule a ne pas être adoptée par les membres, à la grande satisfaction de Patrick Martin. "C'était un chiffon rouge, un suicide économique et social, il a été évacué".

"Des mesures avant tout coercitives"

De son côté, François Asselin, président de la Confédération des PME (CPME), juge que trois verbes reviennent trop souvent dans ces propositions : interdire, obliger et taxer. "C'est assez révélateur de la volonté d'amener tout un pays vers un nouveau modèle avec des mesures avant tout coercitives" , déplore-t-il rapporte Les Échos . Celui-ci regrette par exemple "une mesure comme l'interdiction des centres-villes aux voitures les plus émettrices de CO2 qui va revenir à bannir les moins riches, quand il faudrait une écologie incitative qui embarque le plus grand monde".

Alain Griset, le président de l'U2P (Union des entreprises de proximité), qui fédère les TPE-PME, avoue lui ne "pas être vraiment convaincu par cette méthode du tirage au sort". Il regrette "une tonalité globale qui ne correspond pas trop à une vision du monde de l'entreprise" et une démarche des 150 citoyens "échouant à concilier écologie et développement économique et de l'emploi" . "Certes, on ne peut plus parler de croissance à tout prix, mais ce que j'ai vu des mesures penche bien trop du côté de la décroissance", explique-t-il aux Échos .