Le patron du poids lourd de l'assurance Malakoff Humanis démis de ses fonctions (message interne)

Thomas Saunier à Paris, le 18 décembre 2018. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le patron du poids lourd de l'assurance complémentaire santé, retraite et de l'épargne, Malakoff Humanis, (10.500 salariés) secoué par une enquête judiciaire, a été démis de ses fonctions, selon un message aux salariés dont l'AFP a eu connaissance.

Le conseil d'administration du groupe paritaire, contrôlé par les partenaires sociaux, a, selon le message, "décidé à l'unanimité de mettre fin au mandat" de Thomas Saunier directeur général depuis 10 ans, et nommé un directeur général par intérim, Eric Vaudaine.

"Nous savons que les derniers mois ont pu être éprouvants et générer des interrogations, parfois de l’inquiétude", indique ce message signé par Yves Laqueille, président du conseil d'administration (Medef), et Alain Gautron, vice-président (FO).

"Malakoff Humanis dispose de fondamentaux solides, d’équipes engagées et de réelles ambitions. Nous avons confiance dans notre capacité collective à poursuivre notre développement", indique aussi le message.

L'ancien directeur général Thomas Saunier, au pouvoir depuis 10 ans, n'avait plus la confiance des syndicats et du patronat, après l'ouverture d'une enquête au printemps dernier du Parquet national financier pour "corruption active et passive privée commise en bande organisée".

Le PNF s'intéresse notamment à "la rémunération d'intermédiaires lors d'investissements sur les actifs cotés et non cotés, pour des prestations suspectées d'être fictives, et ayant donné lieu à des rétrocommissions".

L'enquête judiciaire et les enquêtes internes au groupe s'intéressent aux liens qu'avaient la direction générale avec Jean-Pierre Thomas, un intermédiaire sur le marché des placements financiers, et à l'entregent dont celui-ci bénéficiait dans l'entreprise.

Si rien n'a filtré sur l'existence ou non de pratiques délictueuses, les administrateurs du groupe reprochent en tout cas à M. Saunier d'avoir minimisé auprès d'eux ses liens avec Jean-Pierre Thomas, alors que les enquêtes internes ont démontré l'existence de dizaines de contacts ces dernières années.

Thomas Saunier, 59 ans, avait pris la barre de Malakoff Médéric en 2016, puis piloté la fusion de ce dernier avec Humanis pour constituer Malakoff Humanis, un poids-lourd du secteur de l'assurance complémentaire santé et de l'épargne de 10.500 salariés.

Malakoff Humanis gère également la pension complémentaire de plus de 6 millions de retraités, pour le compte de la fédération Agir-Arcco (système de retraite complémentaire des salariés du privé) dont il est le pilier le plus important.