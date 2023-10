Le patron du Medef à la rencontre de l'"effervescence entrepreneuriale" de la Seine-Saint-Denis

Le président du Medef Patrick Martin s'est dit vendredi "admiratif du territoire" et de "l'effervescence entrepreneuriale" de la Seine-Saint-Denis, trois mois après une déclaration de son prédécesseur qui avait fait polémique.

"Je suis très admiratif de ce territoire et très soucieux qu'on ne tombe pas dans les stéréotypes où on colle une image à un territoire (...), ça crée du tort", a déclaré à l'AFP Patrick Martin, à la tête du Medef depuis juillet.

Le président de l'organisation patronale s'exprimait à l'issue d'une visite dans une pépinière à La Courneuve, à la rencontre d'entrepreneurs variés, de la cosmétique à l'innovation médicale.

"J'ai pu observer des activités et des parcours incroyablement divers avec comme point commun une énergie entrepreneuriale", a-t-il loué.

Pour le président du conseil départemental Stéphane Troussel (PS), cette visite était l'occasion d'une "grande réconciliation entre la Seine-Saint-Denis et le Medef".

Début juillet, il était monté au créneau après la sortie du prédécesseur de Patrick Martin, Geoffroy Roux de Bézieux, qui avait estimé, avant de s'excuser, que "le premier employeur de la Seine-Saint-Denis, c'était probablement le trafic de drogue".

"Je préfère quand le patron du Medef vient faire une de ses premières visites de terrain pour valoriser les talents, les initiatives, les projets des jeunes chefs d'entreprise de la Seine-Saint-Denis", a commenté auprès de l'AFP M. Troussel.

Pendant deux heures vendredi, il a rencontré une brochette d'entrepreneurs "incubés" dans la pépinière situé dans le quartier des 4.000 à La Courneuve. Inaugurée en 2005 et gérée par la Miel (Maison de l'initiative économique locale), celle-ci accueille jusqu'à 30 entreprises.

Physicien de formation et originaire d'Aubervilliers, Abdelali Ziouche avait la "volonté de développer quelque chose dans le 93", explique-t-il en présentant à M. Martin sa start-up Lumenia, spécialisée dans la photobiomodulation (stimulation des cellules par la lumière), utile dans le domaine sportif, esthétique ou médical.

"Aujourd'hui, j'ai réussi à développer un dispositif en interne, avec des pures compétences 93", annonce-t-il fièrement.

Parmi les préoccupations soulevées par les entrepreneurs, dans des domaines aussi divers que la cosmétique, le design ou les systèmes de chauffage et refroidissement: le foncier.

"J'aimerais bien rester sur le territoire, j'ai peur de partir plus loin et de perdre une partie de mes équipes", témoigne, au milieu d'effluves de thé et d'agrumes, Marcellin Pelhate, CEO de Le Beau Thé.

D'après le président du Medef de l'Est parisien, Bastien Brunis, à la fin de leur convention, les entrepreneurs "quittent souvent la Seine-Saint-Denis en quittant la pépinière", faute de foncier adapté disponible. "Il faut penser au parcours immobilier", abonde la présidente de la CCI 93 Danielle Dubrac.