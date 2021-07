Les professionnels préfèrent "un pass sanitaire à une fermeture". Toutefois, ils réclament des compensations, des facilités pour faire vacciner les salariés, tout en refusant de "faire la police" dans leurs établissements.

En vigueur depuis vendredi dans les lieux recevant plus de 1.000 personnes (stades...) et les discothèques recevant plus de 50 personnes, le pass sanitaire - test covid négatif, attestation de vaccination ou test prouvant un rétablissement du Covid 19 - sera en vigueur dès le 21 juillet dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes, pour les personnes à partir de 12 ans, a annoncé Emmanuel Macron lundi 12 juillet.

Chez les profesisonnels des secteurs concernés, la résignation le dispute à l'inquiétude face à une obligation difficile à appliquer et néfaste pour le chiffre d'affaire.

Le chef de l'Etat a estimé que la vaccination était "l'atout maître" pour faire face à "la reprise forte de l'épidémie" dans "tous les territoires" avec le variant Delta, lors d'une allocution télévisée.

Et "début août", le pass sanitaire sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux; il sera également obligatoire pour voyager en avion, en train ou en autocar effectuant de longs trajets , comme dans les établissements médicaux (hôpitaux, maisons de retraite...) Cette extension à d'autres établissements recevant du public nécessite le vote d'une loi et sa promulgation. "Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés", a martelé Emmanuel Macron. "Nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner", a-t-il justifié.

Selon le ministère des Sports, les salles de sports devraient aussi être concernées par le pass sanitaire début août.

Le pass plutôt que la fermeture

Du côté des professionnels de l'hôtellerie restauration, l'heure était à la résignation : "Nous préférons un pass sanitaire à une fermeture, c'est évident" , a déclaré à l' AFP Catherine Quérard, vice-présidente du syndicat des indépendants du secteur, le GNI. Elle s'interroge toutefois sur les modalités d'application pratiques, les restaurateurs et cafetiers ne souhaitant pas "faire la police" dans leurs établissements. "Comment fera-t-on lorsque dans un groupe de cinq personnes, l'une d'elles n'aura pas de test négatif ou de certificat de vaccination ?", demande-t-elle.

Le principal syndicat de l'hôtellerie restauration, l'Umih, insiste sur la nécessité de voir les aides au secteur, dont la dégressivité est programmée, "maintenues et proportionnelles à la perte d'activité qui pourrait découler de ces mesures", a dit à l' AFP Hervé Becam, son vice-président. Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, réclame lui aussi des "mesures de compensation" , "le temps que la vaccination monte en puissance".

Restaurateurs comme commerçants s'inquiètent par ailleurs de leur capacité à faire vacciner leur personnel à temps. "Pour l'instant on ne pouvait pas obliger un salarié à se faire vacciner. On ne sait pas comment les enseignes vont faire pour mener à bien cette vaccination", a souligné Yohan Petiot.

"Camions de vaccination" ?

Pour Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce, le gouvernement doit mettre en place "des camions de vaccination dans nos parkings" pour accélérer la vaccination de salariés souvent "jeunes" donc "encore relativement peu vaccinés".

Dans le secteur touristique, le président des Entreprises du voyage Jean-Pierre Mas se réjouit qu'il n'y ait "pas eu de restriction de voyage, à part pour La Réunion et la Martinique" où l'état d'urgence sanitaire sera déclaré mardi car le Covid-19 y circule fortement. "Il faut se faire à l'idée que pour voyager, il faudra être vacciné" , dit-il.

La société d'autocars Flixbus fera "tout ce qu'il est possible de faire (...) pour respecter les mesures demandées", a précisé une porte-parole, tout comme SNCF Voyageurs qui "informera les voyageurs des modalités de contrôle".