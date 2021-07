Le pass sanitaire bientôt à l'école et l'université ?

Dans un avis daté du 13 juillet mais mis en ligne cette semaine, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande l'étude du pass sanitaire "lors de la reprise des cours dans les établissements scolaires et universitaires pour limiter la contamination dans ces lieux collectifs."

(Photo d'illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Bibliothèques, cinémas, foires... A partir de mercredi 21 juillet, le pass sanitaire (prouvant la vaccination complète, un test négatif récent ou l'immunisation) devient obligatoire dans un certain nombre de lieux accueillant au moins 50 personnes , contre 1.000 précédemment. Début août, il le sera également dans les bars, restaurants, trains, avions, et même dans les centres commerciaux. Et à la rentrée, à l'école ?

Lundi matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré sur franceinfo qu'il n'était "pas prévu" de demander un pass sanitaire dans l'enseignement supérieur. Mais dans un avis rendu le 13 juillet au Sénat, et publié lundi, le Haut Conseil de Santé Publique (HSCP) estime que le pass sanitaire doit être "plus largement utilisé pour diminuer les risques de contamination tout en permettant aux personnes vaccinées de retrouver progressivement des activités professionnelles, culturelles et de loisirs."

Le HCSP recommande ainsi l'étude de son utilisation "lors de la reprise des cours dans les établissements scolaires et universitaires pour limiter la contamination dans ces lieux collectifs."

Les écoles sont un "des lieux majeurs de la contamination" au Covid-19, estimait en mars dernier, le Pr Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de l'université de Genève.