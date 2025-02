Le Pass Culture individuel supprimé avant 17 ans

Les moins de 17 ans ne bénéficieront plus d'un crédit individuel pour l'achat de biens culturels dans le cadre du Pass Culture à compter du 29 février 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les moins de 17 ans ne bénéficieront plus d'un crédit individuel pour l'achat de biens culturels dans le cadre du Pass Culture à compter de samedi, a entériné un décret publié vendredi au Journal officiel.

Les montants de la part individuelle du Pass Culture ont également été modifiés par le décret signé par le Premier ministre, François Bayrou, et huit ministres dont celle de la Culture, Rachida Dati, qui avait évoqué cette mesure fin janvier.

Désormais, les bénéficiaires seront crédités de 50 euros à l'âge de 17 ans, puis de 150 euros à 18 ans. Un bonus de 50 euros sera accordé aux bénéficiaires porteurs de handicap et sur critères sociaux.

"Le parcours sera plus lisible avec une montée en puissance progressive vers l'autonomie culturelle", a indiqué le ministère de la Culture à l'AFP. Il a rappelé qu'"à 15 et 16 ans, les jeunes accèdent à un ensemble de propositions gratuites et d'événements culturels exclusifs valorisés sur l'application".

Depuis janvier 2022, le Pass Culture permettait de bénéficier d'un crédit individuel dès 15 ans: 20 euros la première année, puis 30 euros à 16 et 17 ans, avant un crédit de 300 euros à 18 ans.

La Cour des comptes a estimé fin 2024 que le dispositif avait manqué ses objectifs de combler les inégalités ou de rapprocher de la culture les jeunes qui en sont les plus éloignés.

La part individuelle, très largement adoptée par les jeunes et qui concentre les critiques, représente une dépense d'un peu plus de 200 millions d'euros par an.

La part collective pour les collégiens et lycéens, plébiscitée par les enseignants, permet de financer des projets et sorties culturelles pour les classes.

Les rectorats ont annoncé fin janvier le gel du budget alloué à cette part collective jusqu'à la fin de l'année scolaire, révoltant enseignants et monde de la culture, qui dénoncent un "coup de massue".