Le Pas-de-Calais sous une pluie intense, de nouveau en vigilance rouge

Des pompiers dans une rue inondée d'Isques, près de Boulogne-sur-Mer, le 7 novembre 2023 dans le Pas-de-Calais ( AFP / DENIS CHARLET )

Plusieurs habitants continuent d'avoir les pieds dans l'eau jeudi dans le Pas-de-Calais, à nouveau traversé par des pluies diluviennes et qui est passé en vigilance rouge aux crues pour la deuxième fois en une semaine, avec une montée des eaux historique mardi.

Dans les secteurs de Montreuil-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, la population concernée de nouveau reçu le message d'alerte conseillant de reporter les déplacements, se réfugier en hauteur et couper l'eau, le gaz et l'électricité en cas d’inondation.

A Saint-Etienne-au-Mont, où 300 maisons ont déjà été sinistrées dans la nuit de lundi à mardi, des employés communaux aident des habitants à placer leurs meubles en hauteur. Certaines rues de la commune, qui avait aussi connu des inondations sur le passage de la tempête Ciaran le 2 novembre, sont inondées, a constaté l'AFP.

Météo-France a placé le Pas-de-Calais en vigilance rouge crues pour les fleuves côtiers de la Liane et l'Aa, deux cours d'eau ayant déjà dépassé leur pic de référence lors de crues records mardi.

La Canche, cours d'eau traversant le Touquet est à son tour passé en vigilance rouge depuis 10H00.

Dans son bulletin, Météo-France prévoit un "nouvel épisode pluvieux intense faisant suite à des cumuls déjà exceptionnels depuis plusieurs jours et intervenant dans un contexte hydrologique très préoccupant".

- Trois blessés légers -

Le département passe en outre en vigilance rouge pluie et inondation à partir de 14H00. Le Nord est pour sa part en vigilance orange pluie et inondation.

La préfecture du Pas-de-Calais a annoncé la fermeture jeudi et vendredi des établissements scolaires dans 74 communes "particulièrement impactées par les inondations", autour de Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer et Montreuil-sur-Mer.

Les établissements des bassins de l'Aa et de la Liane avaient déjà été fermés mardi.

La digue dont la fragilisation avait poussé à évacuer des habitants dans le bassin de la Canche, a finalement tenu cette nuit, a précisé la préfecture.

Dans la zone de Samer, où 5.200 habitants sont toujours privés d'eau courante depuis mardi soir, des distributions d'eau en bouteille étaient organisées.

Inondations à Isques, près de Boulogne-sur-Mer, le 7 novembre 2023 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Denis Charlet )

Le bilan est toujours de trois blessés légers depuis lundi dans le département, selon la préfecture.

Dans l'ouest du Pas-de-Calais, les cumuls de pluie atteindront 50 à 70 mm, voire 80 à 100 mm localement, selon Météo-France. Dans le Nord, les cumuls pourraient atteindre 50 mm dans l'ouest du département.

- "Course contre la montre" -

Il n'y a "pas de perspective de décrue avant au moins vendredi", a averti mercredi matin le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, lors d'un déplacement à Saint-Etienne-au-Mont, proche de Boulogne-sur-Mer

L'état de catastrophe naturelle va être déclenché lors d'une réunion le 14 novembre pour les villes touchées dans le Pas-de-Calais et le Nord, a pour sa part annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait également fait le déplacement mercredi.

Météo-France a également placé jeudi en vigilance orange pluie-inondation les départements de la Somme et la Seine-Maritime à partir de 16H00, tandis qu'une vigilance orange crues a été maintenue pour la Charente-Maritime.

En Bretagne et en Normandie, environ 36.000 personnes sont toujours privées d'électricité une semaine après le passage de la tempête Ciaran, qui entraîné jusqu'à 1,2 million de coupures de ligne, "un événement totalement exceptionnel", a souligné mercredi dans une interview à Ouest France la présidente du directoire du gestionnaire du réseau de distribution Enedis, Marianne Laigneau.

"Il faut intervenir dans des champs boueux, des bois, tronçonner des arbres", a-t-elle dit, évoquant "une course contre la montre avec des chantiers dispersés" et "dans des conditions météo qui ne facilitent pas le travail des techniciens".