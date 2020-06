Le Parti socialiste présente un "plan de rebond" de 130 milliards d'euros

"Revenu de base", "prime climat", recapitalisations conditionnelles: Le Parti socialiste a présenté mardi un plan de 130 milliards d'euros pour un "rebond" de l'économie française, non pas conçu en vue de "la France idéale" mais pour "éviter que la crise ne soit un gouffre".

"Pour montrer que nous sommes de ceux sur lesquels la France peut compter dans l'épreuve", "nous avons réalisé un travail commun des deux groupes parlementaires PS" de "manière crédible et financée", a déclaré le Premier secrétaire du PS Olivier Faure dans une conférence de presse à l'Assemblée nationale.

Selon le député de Seine-et-Marne, "ce n'est pas un plan sur la France idéale mais sur ce qu'on fait maintenant pour que la crise ne soit pas un gouffre".

Parmi 45 propositions, le PS propose d'abord un "message de solidarité en actes par la défense de l'emploi", a souligné le député des Landes Boris Vallaud, qui a dirigé le groupe de travail.

Il a par exemple cité un dispositif amélioré de chômage partiel, associant une réduction négociée dans l'entreprise du temps de travail et des dispositifs de formation pour les salariés.

Le PS se prononce en faveur d'un "revenu de base" et une "reconnaissance des premiers de tranchée" tels les caissiers et les éboueurs, dont la rémunération devrait être augmentée via une conférence réunissant les partenaires sociaux.

Le parti veut également la recréation d'emplois aidés, un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19 ou encore un "acte 3 de la décentralisation".

Celui-ci sera en particulier mis en oeuvre via un appel à projet national à destination des collectivités territoriales, de 50 milliards d'euros, dédié aux "investissements de résilience et de reconstruction écologique".

Afin de garantir la relance via "une consommation saine, écologique et locale", dixit la présidente du groupe des députés PS Valérie Rabault, le parti propose un "chèque rebond local" de 300 à 700 euros pour aider les plus en difficulté à acheter dans des commerces fléchés par l'Etat.

Il souhaite aussi une "prime climat", qui augmente les subventions déjà existantes pour la rénovation thermique des logements et y adjoint des prêts.

Le PS prévoit enfin un grand plan de recapitalisation des entreprises, conditionné à des garanties sociales et environnementales.

Le parti détaille dans un document les ressources qui financeront les 130 milliards d'euros du plan global, notamment un grand emprunt national auprès des particuliers français avec un objectif de 60 milliards d'euros de souscriptions.