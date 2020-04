Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'incident de Colombes Reuters • 28/04/2020 à 15:55









PARIS (Reuters) - Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé mardi avoir pris la main sur l'enquête concernant l'incident dans lequel ont été blessés deux motards de la police nationale lundi à Colombes (Hauts-de-Seine). Le Pnat a ouvert une enquête "des chefs de tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteur terroriste criminelle", précise-t-il dans un communiqué. Un véhicule conduit par un homme de 29 ans de nationalité française a violemment percuté des policiers tenant un contrôle routier, blessant deux agents de la police nationale et un agent de la police municipale de Colombes, rappelle le Pnat. Le conducteur était inconnu des services de renseignement pour radicalisation mais un couteau et une lettre d'allégeance à l'Etat islamique ont été retrouvés dans son véhicule. Immédiatement interpellé, il est désormais en garde à vue après qu'un examen psychiatrique a exclu toute abolition ou altération de son discernement. (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

