Le parquet espagnol requiert deux ans et demi de prison contre Luis Rubiales pour son baiser forcé

Le voleur de baiser derrière les barreaux.

Le parquet a publié ce mercredi la demande des peines pour l’affaire Rubiales. L’ancien président de la Fédération espagnole avait embrassé de force Jenni Hermoso sur la bouche lors de la remise des médailles de la sélection espagnole à la dernière Coupe du monde féminine. Deux ans et demi de prison ont été requis contre Luis Rubiales, avec dans le détail, une année de prison pour « agression sexuelle » , et un an et demi pour « délit de coercition » . Les autres accusés, l’ancien sélectionneur Jorge Vilda, le responsable du marketing de la Fédération Albert Luque, ainsi que le directeur de la sélection masculine, Rubén Rivera, sont aussi concernés par le second chef d’accusation, dix-huit mois de prison ayant aussi été requis contre eux.…

FL pour SOFOOT.com