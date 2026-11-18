Le parquet demande un procès contre le comédien Philippe Caubère pour viols sur mineures et proxénétisme

L'acteur Philippe Caubère lors d'un hommage à Edmonde Charles-Roux, le 18 mars 2016 à Paris ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Imposition de "pratiques sexuelles dégradantes et humiliantes" empreintes de "perversité", "mode opératoire" ciblant des adolescentes... Dressant le portrait d'un homme qui a "pleinement conscience" de l'illégalité de ses actes, le parquet de Créteil a requis, le 12 novembre, le renvoi en procès du comédien Philippe Caubère, notamment pour viols sur mineures et proxénétisme.

Lors de l'enquête, selon une source judiciaire, le comédien, aujourd'hui âgé de 76 ans, a nié toute contrainte ou violence concernant les viols et agressions sexuelles pour lesquels il est mis en examen depuis février 2024.

Son avocate, Me Fanny Colin, a indiqué à l'AFP "réserver ses commentaires au juge d'instruction, conformément au code de procédure pénale".

Il appartient désormais au juge d'instruction d'ordonner ou non le renvoi du comédien devant une juridiction.

Elles sont trois femmes au coeur du dossier: Pauline Darcel, Agathe Pujol et Flora (un pseudonyme), les deux premières qui décrivent des actes sexuels violents et contraints et la troisième des messages sexuels, alors que le comédien "minimise" - pour la première - et "revendique une relation équilibrée" - pour la deuxième, selon la source judiciaire.

Aux yeux du parquet, Philippe Caubère a invoqué envers Mme Darcel une "séduction mutuelle peu crédible entre une adolescente âgée de 16 ans et un homme âgé de 63 ans" en 2012, année de la "dizaine" de viols dénoncés. Ce dernier détient "un ascendant incontesté sur la jeune fille qui l'admire professionnellement", relate la même source.

Selon le parquet, poursuit la source, Agathe Pujol décrit elle "un mode opératoire identique" qui l'a plongée dans un "état de sidération" entre 2010 et 2022: le comédien "profite de (l')immaturité sexuelle (des adolescentes) pour imposer progressivement des pratiques particulièrement dégradantes", "en ayant pleinement conscience de braver les interdits pénaux".

Le comédien est soupçonné de lui avoir "imposé des actes de pénétration" variés dès ses 17 ans. Une fois la jeune fille majeure, le parquet estime que M. Caubère a "entraîné la jeune femme à se prostituer pour satisfaire ses pulsions sexuelles", faits pour lesquels il est mis en examen depuis fin 2025.

Aujourd'hui pour le parquet, "il est établi qu'il participe à l'organisation de la prostitution de celle-ci", notamment "en publiant des annonces sur des sites spécialisés", en "fixant les rendez-vous et les tarifs", ou en "choisissant les clients de soirées prétendumment qualifiées de libertines".

Enfin, le parquet demande que l'artiste soit jugé pour corruption de mineur au préjudice de Flora, à partir de ses 15 ans, entre 2019 et 2021, en raison d'échanges dans un "contexte de sous-entendus sexuels récurrents" dans lesquels il se satisfait de "pouvoir être considéré comme un pédophile".

"+Planquer+ un ordinateur"

Le parquet souhaite également que comparaisse à ses côtés son ex-avocate, Me Marie Dosé, pour complicité de soustraction de preuve - lui étant soupçonné de ce délit - dans une enquête visant son ancien client suite à une première plainte pour viols, déposée en 2018 et classée en 2019.

La plaignante avait finalement été condamnée en septembre 2021 pour diffamation.

Le ministère public estime que Me Dosé a "donné pour instruction à son client de +planquer+ (un) ordinateur, après avoir reçu des mails révélant des faits de proxénétisme commis par son client".

Les conseils de Me Dosé, Mes Frédérique Pons et Céline Lasek, ont elles affirmé dans un communiqué transmis à l'AFP que l'avocate n'a "détourné aucune preuve et n'en a dissimulé aucune".

Les deux conseils soulignent que le parquet a rendu sa décision "sans qu'il ait été statué" sur des demandes en nullité, ce qui revient à "demander que l'on juge sur des pièces dont la régularité reste contestée".

Les plaignantes, elles, saluent un réquisitoire "pris dans la droite lignée des éléments recueillis à l’issue d’une instruction menée avec une grande rigueur", a indiqué à l'AFP Me Negar Haeri.

La décision du parquet est "satisfaisante" pour Me Mathias Darmon, qui représente l'association Innocence en danger.

"On espère que le juge d'instruction ira dans le même sens et ordonnera le renvoi de Philippe Caubère devant la cour criminelle départementale du Val-de-Marne", poursuit-il, car ces faits sont "extrêmement graves".