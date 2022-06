Le Parlement européen "profondément inquiet" du feu vert au plan de relance de la Pologne

Les eurodéputés ont exprimé jeudi leur "profonde inquiétude" sur le feu vert de la Commission européenne au plan de relance polonais, appelant les Etats membres à ne pas l'approuver tant que les conditions sur l'Etat de droit ne sont pas remplies.

Réunis en session plénière à Strasbourg, les députés européens n'ont toutefois pas été jusqu'à menacer collectivement d'une motion de censure l'équipe d'Ursula von der Leyen.

Trois députés libéraux avaient agité ce chiffon rouge lundi, mais n'ont pas réussi à faire se lever une véritable fronde contre l'exécutif européen, en ces temps de guerre en Ukraine.

Dans le texte largement adopté par 411 voix (129 contre et 31 abstentions), porté par l'ensemble des groupes pro-européens de droite comme de gauche, le Parlement européen "demande instamment au Conseil de n'approuver le plan national de la Pologne (...) que lorsque celle-ci aura rempli totalement les exigences" requises.

"La coopération fondée sur la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle entre les États membres, l'Union européenne et leurs autorités ne peut fonctionner en cas de défaillance de l'Etat de droit", insistent les eurodéputés.

La Commission a donné le 1er juin son feu vert au plan de relance polonais de 35,4 milliards d'euros, bloqué depuis plus d'un an à cause des manquements reprochés à Varsovie en matière d'indépendance de la justice. C'est désormais au Conseil, représentant les Etats membres, de se prononcer.

Ursula von der Leyen a justifié mardi à Strasbourg l'aval de la Commission par les "engagements clairs de la Pologne concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire".

Elle a également de nouveau insisté sur le fait qu'"aucun versement ne sera effectué tant que ces réformes (demandées à Varsovie) n'auront pas été entreprises".

Les trois conditions posées par la présidente de la Commission sont: le démantèlement de la chambre disciplinaire de la Cour suprême - dont la justice européenne avait demandé depuis juillet dernier la suspension -, la réforme du régime disciplinaire des magistrats et la possibilité pour les juges sanctionnés de voir leur cas réexaminé.

Bruxelles était sous pression pour donner son aval au plan, face aux besoins de la Pologne qui accueille le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens dans l'UE (environ 3,5 millions).

Ce feu vert a cependant été controversé au sein même de la Commission, deux poids lourds de l'exécutif européen, la Danoise Margrethe Vestager (Renew Europe, centriste) et le Néerlandais Frans Timmermans (S&D, socio-démocrates), tous deux vice-présidents exécutifs, le contestant.