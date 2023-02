Le Parlement européen demande une stratégie pour "doubler" la pratique du vélo

Les eurodéputés ont réclamé jeudi l'élaboration d'une stratégie européenne pour favoriser la pratique du vélo avec l'objectif de "doubler le nombre de kilomètres parcourus en Europe d'ici 2030".

"Le vélo est populaire mais les constructeurs ont du mal à répondre à la demande. Nous voulons une stratégie européenne du vélo", a exhorté à la tribune l'écologiste française Karima Delli, présidente de la commission des transports et porteuse de la résolution (non contraignante) adoptée en séance plénière.

Les eurodéputés demandent à la Commission et aux Etats membres de "soutenir la production de vélos et de composants fabriqués en Europe" pour "stimuler la compétitivité" du secteur. Ils appellent à "renforcer la formation professionnelle" pour "promouvoir des emplois de qualité".

Ils encouragent aussi les 27 à réduire la TVA pour la vente, la location et la réparation de vélos. Une telle stratégie permettrait, selon eux, de "doubler d'ici 2030 le nombre d'emplois dans un secteur qui en génère déjà un million".

Le Parlement européen invite également les Etats et les collectivités locales "à accroître considérablement les investissements" dans la construction de pistes cyclables, et à prévenir les vols de vélos en multipliant les "parkings sécurisés", notamment dans les gares et les logements neufs.

Les députés proposent enfin de proclamer une "année européenne du déplacement à vélo" en 2024.

La résolution a reçu le soutien unanime des différents groupes politiques du Parlement.