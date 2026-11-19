Le Parlement danois ratifie l'accord de sécurité avec les Etats-Unis et le Groenland

Le député groenlandais du Folketing Qarsoq Hoeegh-Dam (G), la députée groenlandaise du parti Inuit Ataqatigiit Naaja H. Nathanielsen (C, assise) et le député danois Thomas Rohden (D) du parti Radikale Venstre au Parlement à Copenhague, le 19 novembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

Le Parlement danois a ratifié jeudi l'accord de sécurité signé en septembre avec les Etats-Unis et le Groenland, dernière étape avant l'entrée en vigueur de ce traité qui a calmé les visées du président Trump sur cette immense île arctique.

Au Folketing, les 109 députés présents ont voté en faveur du texte, qui a été adopté sans opposition ni abstention.

Ce vote à l'unanimité, diffusé en direct sur la chaîne de télévision parlementaire, n'a donné lieu à aucun débat.

Début novembre, les parlementaires groenlandais l'ont voté par 16 voix contre sept absentions.

Signé devant les caméras à New York le 22 septembre, l'accord complète celui de 1951 sur la présence militaire des Etats-Unis au Groenland.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen à Vienne le 16 novembre 2026 ( AFP / Radek MICA )

La Première ministre danoise Mette Frederiksen, qui a salué jeudi sur ses réseaux sociaux "un grand jour", a souligné que l'accord était "bon pour le Groenland, le Royaume du Danemark et les États-Unis. Et pour l'Otan et l'Europe".

Il "respecte la souveraineté du Royaume. Son intégrité territoriale. Et le droit des Groenlandais à l'autodétermination", a-t-elle ajouté.

Le texte permet la construction de deux nouvelles bases américaines dans le sud et l'est du Groenland et interdit à tout acteur hors Union européenne et Otan d'exercer un contrôle dans des secteurs stratégiques.

L'idée est d'éviter à tout prix que la Chine ou la Russie ne gagnent progressivement en influence sur le territoire, notamment via des investissements.

Il doit rester en vigueur même en cas d'indépendance du territoire autonome danois.