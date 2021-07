Le Parlement approuve définitivement les comptes 2020, bouleversés par le Covid

Le Parlement a définitivement validé vendredi les comptes de l'année 2020 marquée, selon les termes du gouvernement, par le "choc" économique "inouï" de la pandémie du coronavirus avec une explosion du déficit.

L'Assemblée nationale a voté à main levée ce projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes. Il avait été rejeté par le Sénat à majorité de droite, mais les députés ont le dernier mot.

L'année 2020 a été percutée de plein fouet par la crise du coronavirus avec pas moins de quatre budgets rectificatifs, un record.

Le "choc inouï" de cette crise a valu à la France une chute du PIB de 7,9% en 2020, a rappelé la secrétaire d'Etat Olivia Grégoire, qui a loué les aides d'urgence déployées. "Au plus fort de la crise, en avril 2020, un million d'entreprises ont fait appel" au chômage partiel "pour soutenir plus de huit millions de salariés", a-t-elle souligné.

En 2020, le déficit public, toutes administrations confondues, a explosé, à 212 milliards d'euros, soit 9,2% du PIB, contre 74,7 milliards d'euros en 2019.

Le seul déficit de l'Etat s'élève à 178,1 milliards d'euros, en augmentation de 85 milliards d'euros par rapport à 2019.

La dette publique atteint 115,1 % du PIB fin 2020.

"Sans les décisions que nous avons prises, le tableau serait encore bien plus noir", a estimé la députée LREM Cendra Motin.

Comme au Sénat, la droite a voté contre le texte. Patrick Hetzel (LR) a concentré ses critiques sur "l'illisibilité de la répartition des crédits entre urgence, relance et dépenses ordinaires" et le "report massif" de plus de trente milliards d'euros de crédits du budget 2020 vers le budget 2021.

La majorité défend ces reports par "l'incertitude" de la crise et la nécessaire "prudence", afin d'être en mesure de recharger les mesures d'urgence quand cela est utile.

Le MoDem Brahim Hammouche a insisté sur la nécessité d'un rétablissement des comptes à moyen terme. "Nous sommes assis sur une montagne de dettes", a-t-il mis en garde.

La gauche a voté contre le texte en reprochant au gouvernement de ne pas avoir "conditionné" les aides aux entreprises, sur le plan social ou écologique.