Le Parisien a testé : le smartphone Red Magic 3S, tout pour le jeu

Inconnue du grand public en France, la marque Nubia du fabricant chinois ZTE tente de percer sur le segment des smartphones sous Android dédiés au jeu vidéo « gaming ». Après avoir commercialisé son Red Magic 3 en mai dernier, le fabricant chinois vient de dévoiler une version actualisée : le Red Magic 3S. Qu'a-t-il dans le ventre ?On a aiméUne configuration musclée. La bête est équipée de la Rolls-Royce des processeurs actuels : le Snapdragon 855 Plus de Qualcomm. Le tout couplé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage (non extensible). De quoi offrir une excellente fluidité au quotidien et, bien sûr, propulser sans souci les jeux les plus gourmands. « PUBG », « Call of Duty : mobile », « Asphalte 9 Legends »... aucun titre ne résiste à la version que nous avons testée.À noter qu'il existe également un modèle premium du téléphone, proposant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.Deux gâchettes redoutables. Le Red Magic 3S intègre deux gâchettes tactiles qui tombent naturellement sous les index quand l'appareil est en mode paysage. L'avantage, c'est qu'elles sont personnalisables d'un titre à l'autre.Par exemple, dans « Call of Duty : mobile », on peut associer la touche du tir à la gâchette droite et la touche de rechargement à celle de gauche. Ce qui permet - un peu - de retrouver les sensations d'une manette. On remarque aussi la présence d'un connecteur magnétique pour relier la machine à différents accessoires, vendus séparément.Un mode jeu efficace. En poussant un bouton sur la tranche gauche, le mobile bascule en mode console (« Game Space »). Une barre lumineuse s'active alors au dos et un menu regroupant tous les jeux téléchargés s'ouvre.On retrouve en outre un panneau de contrôle via lequel il est possible de déclencher un enregistrement vidéo, d'effectuer des captures d'écran, d'optimiser les performances... Mais aussi de configurer les touches tactiles et d'activer ...