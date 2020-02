Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Paris St-Germain assure à domicile contre Elverum Reuters • 22/02/2020 à 20:00









Le Paris St-Germain assure à domicile contre Elverum par Hugo Chalmin (iDalgo) Le PSG se reprend. Après une défaite 32-29 lors de la journée précédente à Szeged, les Parisiens ont assuré à domicile samedi après-mid en l'emportant 31-25 face à Elverum. Et les joueurs de Raúl González Gutiérrez n'ont tremblé dans cette rencontre. Ces derniers prennent le contrôle de ce match dès la première période puisqu'ils mènent 17-13 à la pause. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Nikola Karabatic accentuent leur avance pour finalement s'imposer. Un succès logique face au dernier du groupe qui permet au Paris St-Germain de prendre la deuxième place de la poule, à deux points du FC Barcelone. Le club de la capitale se déplacera à Zagreb lors de la prochaine journée. À noter que le PSG est également invaincu en Lidl Starligue cette saison.

