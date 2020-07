Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Paris-SG écrase Le Havre pour son match de reprise Reuters • 12/07/2020 à 21:19









Le Paris-SG écrase Le Havre pour son match de reprise par Florian Burgaud (iDalgo) La préparation du Paris-SG pour les finales des coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions débute parfaitement. En écrasant Le Havre 9-0 au Stade Océane, les Parisiens ont offert une pluie de buts aux 5 000 spectateurs, soit la jauge maximale autorisée en France depuis hier, présents dans les travées. Icardi, Sarabia et Neymar y sont allés d'un doublé alors que Mbappé, Gueye et Kalimuendo sont les autres buteurs. Prochaine rencontre le 17 juillet à 19 heures pour le PSG : les champions de France recevront les Belges de Waasland-Beveren au Parc des Princes.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.