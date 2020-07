Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Paris-SG affrontera l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions Reuters • 10/07/2020 à 12:53









Le Paris-SG affrontera l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi midi, le tirage au sort intégral du Final 8 de la Ligue des Champions, qui sera organisé à Lisbonne du 12 au 23 août, a eu lieu au siège de l'UEFA, à Nyon (Suisse). Le Paris-SG, vainqueur de Dortmund en huitièmes juste avant le confinement, sera opposé aux Italiens de l'Atalanta Bergame, impressionnants cette saison. Si l'Olympique Lyonnais arrive à sortir la Juventus, il affrontera Manchester City ou le Real Madrid en quarts. Leipzig jouera de son côté l'Atlético tandis que les vainqueurs de Bayern/Chelsea et Barcelone/Naples se joueront pour un ticket en demi-finales. Concernant les demies, justement, le tirage a également eu lieu : ce sera Atalanta/PSG vs Leipzig/Atlético et Manchester City-Real Madrid/Juventus-Lyon vs Barcelone-Naples/Bayern-Chelsea.

