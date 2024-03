information fournie par So Foot • 06/03/2024 à 09:40

Le Paris Serein Germain

Fort de ses deux buts d'avance acquis il y a trois semaines, le PSG n'a jamais tremblé à Saint-Sébastien pour écarter la Real Sociedad. Serein du début à la fin d'une soirée qui avait tout pour être un nouveau cauchemar, le club de la capitale peut-il voir plus loin ?

Malgré une première qualification en quarts de finale de Ligue des champions depuis trois ans, il n’y a pas eu d’effusion de joie au coup de sifflet final de la part des joueurs parisiens. Pas d’embrassades prolongées ou de poing rageur en direction du parcage visiteur. Tout juste le sentiment du devoir (bien) accompli. Dans la foulée d’une semaine agitée hors du terrain autour du cas Kylian Mbappé, les champions de France ont fait preuve d’une grande sérénité sur la pelouse d’Anoeta. Les Rouge et Bleu ont été maîtres d’une soirée que certains imaginaient pouvoir entrer dans la liste des immenses désillusions européennes du club. Mais pas eux.

En toute décontraction

Dès la fin d’après-midi, c’est déjà le sentiment qui prédominait parmi les supporters parisiens qui s’étaient donné rendez-vous près de la plage de la Concha, avant de défiler, avec grand bruit et à grand renfort de fumigènes, jusqu’au stade d’Anoeta, à une demi-heure de là. Si les souvenirs de déplacements douloureux à Bernabéu ou au Camp Nou sont dans de nombreuses têtes, l’ambiance est alors déjà plutôt détendue et confiante. Pour une fois, ce sera le cas y compris une fois le coup d’envoi donné. Le premier quart d’heure passé et le tableau d’affichage débloqué par Kylian Mbappé, les 2 000 chanceux présents en parcage ont pu se faire entendre dans toute l’enceinte – à l’exception des derniers instants après la réduction du score de Mikel Merino.…

Par Tom Binet, à Anoeta pour SOFOOT.com