Le Paris Saint-Germain, un nul à Madrid au mental

Sur le terrain du Real Madrid, le Paris Saint-Germain n'a quasiment rien montré. Sauf un mental, qui lui a permis d'accrocher le match nul sur la fin et en deux minutes chrono. Des capacités psychologiques nouvelles, qui pourraient l'aider dans se quête d'épopée européenne.

Les notes du Real

Une remontée pas anodine

Il est des soirées qui forgent un groupe. Qui solidifient un esprit d'équipe. Qui renforcent la solidarité commune d'un vestiaire. Souvent, on ne rend compte que plus tard de l'importance de l'événement. Alors, on ressort la date en étendard et on la qualifie de moment-clé. Les prochains mois diront si le 26 novembre 2019 a permis au Paris Saint-Germain de passer un cap dans sa quête européenne, mais une chose est certaine : ce mardi, les Français ont montré un visage qu'ils n'avaient encore jamais affiché.Pas celui du jeu esthétique, non. Pas non plus celui du talent brut, encore moins celui de la qualité tactique. Il faut même le dire : sur le terrain d'un Real Madrid en forme, mais facilement déconcentrable, les joueurs de la capitale ont carrément été mauvais - hormis Keylor Navas, auteur de nombreuses parades qui ont laissé ses coéquipiers en vie -. Pourtant, Thomas Tuchel a au moins deux bonnes raisons de demeurer optimiste après la performance tristounette de son équipe. Car malgré une prestation ratée, sa bande a évité la défaite (ce qui lui permet, par ricochet, d'assurer la première place du groupe A) et a surtout fait taire ceux qui se moquent chaque année de ses faibles qualités mentales.Revenir de 2-0 à 2-2 au stade Santiago-Bernabéu alors qu'il reste moins de dix minutes à jouer dans le temps réglementaire, ce n'est en effet pas donné à tout le monde. Surtout quand on considère avoir subi une injustice juste avant la pause, qui aurait pu changer le cours de la partie. Mais voilà, le PSG a su résister à tout : au doublé de Karim Benzema ou aux jambes d'Eden Hazard, au manque d'inspiration de Mauro Icardi ou d'Ángel Di María, aux errances de Marquinhos ou de Presnel Kimpembe, aux limites de Thomas Meunier ou de Kylian Mbappé, aux absences volontaires de Neymar ou d'Edinson Cavani, aux décisions arbitrales défavorables ou à l'utilisation débattue de la VAR. Comment ? Difficile à dire.