Le Paris Saint-Germain redevient leader grâce à sa victoire sur Nîmes

Après avoir tranquillement battu Nîmes malgré un effectif décimé grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but d'Alessandro Florenzi, le Paris Saint-Germain remonte provisoirement sur le trône. Les Crocodiles n'ont pas démérité, mais le défi était trop difficile à dix contre onze pendant 80 minutes.

Nîmes 0-4 Paris Saint-Germain

11/90 pour Landre, 6/7 pour Reynet et 3/4 pour Mbappé

Coronavirus, blessures, fatigue, méformes, suspensions... Pas la peine d'essayer, tout ce que propose désormais le Paris Saint-Germain est cohérent. Que son effectif soit décimé comme contre le Nîmes Olympique ce vendredi soir, à l'occasion de la septième journée de Ligue 1, ne change rien à l'affaire : le champion de France en titre demeure une machine à gagner.Alors, si la bande de Tuchel évolue avec un homme en plus pendant 80 minutes... La mission pour refréquenter la place de leader a donc été accomplie, sans que la manière ne convainc tout le monde mais avec succès. Sur une marge finalement assez conséquente, au petit trot mais avec sérénité et notamment un doublé de Mbappé. Ce qui suffit amplement aux favoris du jour.Pas de Verratti, pas de Draxler, pas d'Icardi, pas de Kehrer, pas de Di María, pas de Kurzawa, pas de Marquinhos, pas de Neymar, pas de Danilo. Dagba et Herrera, sur le banc. N'empêche que le onze parisien n'est pas moche à contempler, grâce notamment aux titularisations des recrues (Florenzi, Rafinha et Kean). Et ce n'est pas la blessure précoce de Paredes, remplacé par Herrera, qui change les choses. Surtout que quelques secondes plus tard,