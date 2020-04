Le Paris Saint-Germain est-il vraiment en train de laisser filer Mauro Icardi ?

Selon de nombreux médias italiens, Mauro Icardi - prêté par l'Inter, avec option d'achat - pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été et retourner en Serie A où la Juventus serait intéressée par ses services. Un départ souhaité par le joueur, par le champion de France ou simplement pour faire du bien à ses finances ?

Tout va bien chez Mauro Icardi, merci pour lui. Après la petite brouille par réseaux sociaux interposés opposant Wanda Nara à son ex Maxi López au sujet du lieu de confinement de leurs enfants, le couple formé par l'attaquant et l'agent profite de sa propriété italienne pour prendre du bon temps sous le soleil pendant cette interruption forcée et imposée par la pandémie de coronavirus. Pas de prise de tête pour le joueur au chapeau sur la tête, qui a enfin du temps pour se consacrer à son lapin domestique et à sa famille.