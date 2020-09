Le Paris Saint-Germain enchaîne une troisième victoire à Reims

Grâce à deux passes décisives de Kylian Mbappé pour deux buts de Mauro Icardi (un dans chaque mi-temps), le Paris Saint-Germain a battu Reims et grimpe à la septième place à la faveur de trois victoires consécutives en championnat. Tout n'est pas parfait et les locaux ont eu leur chance, mais les points (re)commencent à s'accumuler.

Reims 0-2 Paris Saint-Germain

Quel est le meilleur poste de Kylian Mbappé ?

Beaucoup d'opportunités, un seul but

Il y a quelques mois, Djibril Sidibé était formel : selon le latéral monégasque, Kylian Mbappé n'est jamais aussi fort qu'au sein d'une attaque à deux têtes. Ayant observé de près le binôme formé en compagnie de Radamel Falcao, l'ex d'Everton sait de quoi il parle. Et si certains n'étaient pas convaincu, la partition donnée par le Paris Saint-Germain ce dimanche les aura certainement fait réfléchir. Car à Reims, le favori de la soirée s'en est sorti grâce à sa doublette Mbappé-Icardi.Mbappé-Icardi, oui. Un jeune talentueux ultra-rapide aux jambes de feu, associé à un pur numéro neuf à l'instinct de buteur exacerbé. Pour croquer de valeureux outsiders, le premier a offert une passe décisive au second en première période. Puis, le premier a offert une passe décisive au second en deuxième période. Mission accomplie, et confrance retrouvée pour le Sud-Américain qui n'avait plus planté depuis février.Neymar-Icardi-Mbappé-Di María. Tel est l'impressionnant quator offensif aligné par Tuchel, afin de martyriser la défense rémoise. Et ça marche : après une première occasion pour le Français, c'est l'avant-centre argentin qui ouvre le score grâce à une transmission du champion