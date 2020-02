So Foot • 01/02/2020 à 19:30

Le Paris Saint-Germain colle une manita à Montpellier

En supériorité numérique dès le quart d'heure de jeu à la suite de l'expulsion de Bertaud, le Paris Saint-Germain n'a pas connu de problème particulier pour s'imposer et a surclassé Montpellier. Pas de blessé à déplorer, le leader de Ligue 1 peut continuer à avancer alors que le MHSC pourrait voir l'Olympique lyonnais ou Lille le doubler ce dimanche.

Paris Saint-Germain 5-0 Montpellier

Delort s'en prend à Paredes et Neymar

Sarabia-Di María, nouvelle samba

Que faut-il espérer, lorsqu'on affronte le Paris Saint-Germain au Parc des Princes à dix contre onze tout en étant menés 1-0 ? Rien, absolument rien. Ou alors, éviter l'énorme raclée. C'est le dilemme auquel a été exposé Montpellier ce samedi, à l'occasion d'une rencontre comptant pour la 22journée de Ligue 1 et dont l'issue était en réalité déjà finalisée à la 17minute. Moment choisi par Bertaud, en effet, pour toucher le ballon de la main hors de sa surface et se faire expulser.Dur instant pour le jeune portier de 21 ans, qui avait là l'occasion de se montrer sous un bon jour en l'absence de Geronimo Rulli. Au moins ne sera-t-il allé chercher la sphère dans sa cage qu'une seule fois. Car comme prévu, le MHSC a pris l'eau en infériorité numérique et s'est incliné sur un score douloureux. En même temps, difficile de faire mieux.C'est donc au quart d'heure de jeu que le gardien, fautif devant Mbappé, abandonne ses coéquipiers. Un peu avant, Paris trouve la faille par l'utile Sarabia à deux reprises : d'abord en profitant d'un centre de Mbappé en position d'hors-jeu, puis en envoyant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com