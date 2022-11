Le Paris Saint-Germain, c'est au Parc des Princes

Nasser al-Khelaïfi a profité de sa Coupe du monde au Qatar pour mettre la pression à la mairie de Paris concernant le Parc des Princes que le patron parisien considère trop petit. Pour le président du PSG, la donne est simple : soit la mairie de Paris accepte de vendre l'enceinte au club afin de l'agrandir, soit QSI ira voir ailleurs.

" Nous avons dépensé 70 millions d'euros pour améliorer le Parc des Princes, mais ce n'est pas notre stade. " Nasser al-Khelaïfi

Tout centraliser à Poissy ? Le Stade de France ?

C'est un secret de polichinelle qui dure depuis un moment : QSI, l'entité qui a racheté le Paris-SG en 2011, aimerait agrandir le Parc des Princes dont la capacité maximale - 48 000 places - ne correspond pas aux ambitions ni au nouveau standing du club de la capitale. Sauf que le PSG, et c'est une rareté dans les clubs de haut niveau, n'est pas propriétaire de son stade puisque c'est la mairie de Paris qui en a les clés et qui le loue sur la très longue durée, via un bail emphytéotique, au club de la capitale. Alors après avoir investi 70 millions d'euros pour moderniser l'enceinte en dix ans, les dirigeants qataris veulent passer le seconde : racheter le Parc des Princes et en faire ce que bon leur semble. Comprendre l'agrandir et porter sa capacité à, au moins, 60 000 places.Et comme le club et la municipalité parisienne n'arrivent pas à s'entendre sur la marche à suivre, Nasser al-Khelaïfi vient de profiter de la fenêtre médiatique liée à la Coupe du monde pour balancer un coup de pression public envers Anne Hidalgo et son équipe dans un entretien accordé à Bloomberg :Il n'en fallait pas plus pour mettre en marche la machine à idées. Surtout que, dans le même temps, la mairie de Paris a apporté un début de réponse par l'intermédiaire d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie, à Sud Radio :On appelle ça un cul de sac.Du coup, quelles options s'offrent au PSG ? Se construire son propre stade, ailleurs. Le site de Poissy, où le futur centre d'entraînement est en train de voir le jour, est envisagé, au plus grand plaisir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com