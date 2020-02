Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Paris FC quitte la zone rouge, Ajaccio explose Orléans Reuters • 14/02/2020 à 22:27









Le Paris FC quitte la zone rouge, Ajaccio explose Orléans par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la 25ème journée de Ligue 2, sept rencontres étaient au programme vendredi soir dont un duel entre Le Havre et le Paris FC. 19ème avant le début de la rencontre, le club parisien est parvenu à sortir de la zone de relégation en s'imposant au Stade Charléty. C'est Jérémy Ménez qui a offert la victoire aux siens avec un but dès la 11ème minute. Du côté d'Orléans, l'USO n'a pas fait de vieux os face à l'AC Ajaccio. Les Corses ont facilement l'emporté 0-3 sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat qui enchaîne une quatrième défaite d'affilée. L'ACA consolide sa troisième position alors que Valenciennes continue de s'accrocher. Après avoir été mené 0-2, le VAFC est revenu de nulle part pour finalement arracher les trois points avec un succès 3-2 contre Sochaux grâce notamment à deux buts de Chergui et Cabral, tous les deux entrés en jeu à la 59ème minute. Parmi les autres matchs de la soirée, Caen perd dans les dernières minutes 0-1 à domicile contre Troyes, l'AJ Auxerre et Chambly se quittent sur un 0-0, tout comme Le Mans et Rodez. Quant à Grenoble, il a disposé 3-1 de Niort, 18ème de Ligue 2.

