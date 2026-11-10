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Le Paris FC prend l'eau à Madrid
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 20:40

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Le Paris FC prend l'eau à Madrid

Le Paris FC prend l'eau à Madrid

Real Madrid 3-0 Paris FC

Buts : Caruso (55 e ), Beerensteyn (65 e ) et Caicedo (81 e )

La soupe à la grimace.…

TM pour SOFOOT.com

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