Le Paris FC prend l'eau à Madrid
Real Madrid 3-0 Paris FC
Buts : Caruso (55 e ), Beerensteyn (65 e ) et Caicedo (81 e )
La soupe à la grimace.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Paris FC prend l'eau à Madrid
Buts : Caruso (55 e ), Beerensteyn (65 e ) et Caicedo (81 e )
La soupe à la grimace.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Encore, ça fait beaucoup là, non ? Après les forfaits de Pierre Kalulu et Marcus Thuram, un nouveau joueur des Bleus pourrait être contraint de quitter le rassemblement de l’équipe de France : Aurélien Tchouaméni . Selon les informations de L’Équipe, le milieu ... Lire la suite
Le match le plus important de l’année. Ce mercredi, à l’occasion des 500 jours de détention de notre cher collègue et ami Christophe Gleizes , un match solidaire aura lieu dans un stade parisien . À l’initiative de Reporters sans frontières (RSF) et avec le soutien ... Lire la suite
En trois mois à peine de compétitions, le RC Lens a déjà remercié deux entraîneurs, Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac, digérant mal une dernière saison exceptionnelle sur tous les plans. C'est la dure loi de ce foot : un club érigé en modèle à suivre en août peut ... Lire la suite
Le fameux appel à un ami. Avant de recruter Carlos Vicens, les dirigeants de l’Olympique lyonnais, qui a vu Paulo Fonseca se faire la malle pour le Sporting Portugal, auraient passé un coup de fil à Pep Guardiola, selon l’AFP. Alors non, on vous arrête tout de ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer