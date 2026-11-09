Le Paris FC officialise son nouveau président

Un showcase de Ninho pour fêter ça. Alors que Pierre Ferracci a quitté la présidence du Paris FC le 19 octobre dernier, la passation de pouvoir avec Antoine Arnault , fils de Bernard Arnault, patron du groupe LVMH dont la famille détient le club de la capitale, s’est déroulée ce lundi lors d’un conseil d’administration. « C’est un honneur et une fierté de succéder, au nom de ma famille, à Pierre Ferracci, a déclaré l’entrepreneur . Il aura été l’artisan infatigable du projet Paris FC pendant près de vingt ans. Depuis deux ans, et la reprise du Paris FC par Agache, nous avons posé les fondations d’un club d’avenir, qui souhaite avancer pas à pas, méthodiquement, sereinement. » Bref, tout va bien.

Ambitions intactes

C’est déjà le double A qui avait présenté le nouveau projet à la presse en novembre 2024, à la suite du rachat du club par sa famille via la holding Agache. À bientôt cinquante ans, il en prend désormais les pleines responsabilités : « Notre ambition est de construire un club fidèle à ses valeurs, profondément ancré à Paris et en Île-de-France, proche de ses supporters, des jeunes footballeurs et des passionnés. C’est dans la continuité de ces deux années passées à transformer le club pour lui permettre d’être un acteur important du football français et européen que je souhaite établir les bases de ma présidence. » De son côté, Pierre Ferracci occupera le poste de président d’honneur jusqu’à la fin de la saison .…

AP pour SOFOOT.com