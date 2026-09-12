Le Paris FC et l'Olympique lyonnais se neutralisent

Le duel entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais, deux équipes en forme de ce début de saison, n'a pas fait d'étincelle. Le match s'est soldé sur un triste match nul et vierge (0-0).

Paris FC 0-0 Lyon

Comme lors de leurs deux confrontations en Ligue 1 la saison dernière (3-3 puis 1-1), le Paris FC et l’Olympique lyonnais ne sont pas parvenus à se départager ce samedi (0-0). Face à des Rhodaniens crispés, les Parisiens, bien que joueurs, n’ont jamais trouvé la faille pour continuer leur belle série.

Une domination stérile des Parisiens

Invaincu en championnat et encore porté par leur succès au Vélodrome, le PFC prend directement les choses en main lors du premier acte. Lassine Sinayoko, auteur de 10 buts sur ses 10 derniers matchs de Ligue 1, est le premier à allumer la mèche (7 e ), sans succès, avant que Pablo Pagis, présélectionné en équipe de France, ne trouve pas le cadre dans la foulée (9 e ). Les hommes de Liam Rosenior profitent des hésitations rhodaniennes pour prendre le jeu à leur compte et s’amuser, à l’image des deux petits ponts consécutifs de Sinayoko. Pour autant, malgré une autre tentative d’Illan Kebbal (29 e ), les Parisiens n’arrivent pas à tirer profit de cette domination et rentrent aux vestiaires frustrés.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com