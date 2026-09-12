 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Paris FC et l'Olympique lyonnais se neutralisent
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 22:41
Ajouter Boursorama à vos sources

Le Paris FC et l'Olympique lyonnais se neutralisent

Le Paris FC et l'Olympique lyonnais se neutralisent

Le duel entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais, deux équipes en forme de ce début de saison, n'a pas fait d'étincelle. Le match s'est soldé sur un triste match nul et vierge (0-0).

Paris FC 0-0 Lyon

Comme lors de leurs deux confrontations en Ligue 1 la saison dernière (3-3 puis 1-1), le Paris FC et l’Olympique lyonnais ne sont pas parvenus à se départager ce samedi (0-0). Face à des Rhodaniens crispés, les Parisiens, bien que joueurs, n’ont jamais trouvé la faille pour continuer leur belle série.

Une domination stérile des Parisiens

Invaincu en championnat et encore porté par leur succès au Vélodrome, le PFC prend directement les choses en main lors du premier acte. Lassine Sinayoko, auteur de 10 buts sur ses 10 derniers matchs de Ligue 1, est le premier à allumer la mèche (7 e ), sans succès, avant que Pablo Pagis, présélectionné en équipe de France, ne trouve pas le cadre dans la foulée (9 e ). Les hommes de Liam Rosenior profitent des hésitations rhodaniennes pour prendre le jeu à leur compte et s’amuser, à l’image des deux petits ponts consécutifs de Sinayoko. Pour autant, malgré une autre tentative d’Illan Kebbal (29 e ), les Parisiens n’arrivent pas à tirer profit de cette domination et rentrent aux vestiaires frustrés.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Real Madrid et Mbappé croquent le Rayo
    Le Real Madrid et Mbappé croquent le Rayo
    information fournie par So Foot 12.09.2026 23:08 

    Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano Buts : Mbappé (14 e , sp, 90 e +1), Carreras (17 e ), Bellingham (35 e ) pour les Merengues // Camello (51 e ) pour les Franjirrojos Pretends to be shocked . Surpris par le Betis la semaine dernière, le Real Madrid a repris sa marche ... Lire la suite

  • Mal embarqué à Sunderland, Arsenal continue tout de même son sans faute
    Mal embarqué à Sunderland, Arsenal continue tout de même son sans faute
    information fournie par So Foot 12.09.2026 23:03 

    Sunderland 0-2 Arsenal Buts : Bruno Guimarães (58 e ) et Saka (90 e +7, SP), pour les Gunners Expulsion : Reinildo (90 e +6) pour les Black Cats … JF pour SOFOOT.com

  • Donald Trump s'exprime à la résidence de l'ambassadeur américain à Dublin, le 12 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump crée la surprise en plaidant pour une Irlande "unifiée"
    information fournie par AFP 12.09.2026 22:49 

    De passage en Irlande pour une visite qui s'annonçait davantage consacrée au golf qu'à la diplomatie, Donald Trump a pris son monde de court samedi en plaidant pour une Irlande "unifiée". Le dirigeant républicain, en déplacement avant tout pour assister à l'Open ... Lire la suite

  • Auxerre gagne enfin, Toulouse et Lorient font le spectacle
    Auxerre gagne enfin, Toulouse et Lorient font le spectacle
    information fournie par So Foot 12.09.2026 22:47 

    Il faisait bon être à Lorient ce samedi. Au cœur d’un mutliplex pauvre en réalisations, Lorientais et Toulousains ont offert le meilleur des spectacles, au terme duquel les deux formations ont fini dos à dos (2-2) . Des buts, des arrêts, des beaux gestes, des grosses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank