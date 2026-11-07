Le Paris FC dauphin du PSG, Sinayoko plombe son ancien club
Auxerre 0-1 Paris FC
But : Sinayoko (63 e ) pour la bande à Rosenior …
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Paris FC dauphin du PSG, Sinayoko plombe son ancien club
Auxerre 0-1 Paris FC
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Auteur d'une course magnifique, Tom Laperche (SVR Lazartigue) s'apprête à remporter la Route du Rhum dans les prochaines heures à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) alors que le navigateur Benoît Sineau a été secouru par son concurrent Jules Bonnier après avoir déclenché ... Lire la suite
Pau 0-2 Buts : Corredor (28 e ) et Leroux (51 e ) … OC pour SOFOOT.com
Donald Trump a annoncé samedi avoir proposé le poste de porte-parole de la Maison Blanche à Dana White, un de ses proches qui dirige l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA). Après la nomination vendredi de son conseiller Stephen Miller, ... Lire la suite
Nottingham Forest 3-1 Manchester City Buts : Cunha (6 e ), Delap (18 e , 73 e ) pour les Tricky Trees / Cherki (52 e ) pour les Citizens Pas si blue le sky de Manchester City. En déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest ce samedi, les hommes d’Enzo Maresca ... Lire la suite
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