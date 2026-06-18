Le Paris FC casse sa tirelire pour l'une des révélations de la saison
Les bons comptes font les bons amis. Le Paris FC a définitivement lancé son mercato estival. Après avoir enregistré l’arrivée d’Hajar Saïd en provenance de l’AS Far lundi, le club parisien a annoncé ce mercredi celle de l’internationale belge, Mariam Toloba , en provenance du FC Nantes pour les trois prochaines saisons.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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