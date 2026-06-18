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Le Paris FC casse sa tirelire pour l'une des révélations de la saison
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 00:21

Le Paris FC casse sa tirelire pour l'une des révélations de la saison

Le Paris FC casse sa tirelire pour l'une des révélations de la saison

Les bons comptes font les bons amis. Le Paris FC a définitivement lancé son mercato estival. Après avoir enregistré l’arrivée d’Hajar Saïd en provenance de l’AS Far lundi, le club parisien a annoncé ce mercredi celle de l’internationale belge, Mariam Toloba , en provenance du FC Nantes pour les trois prochaines saisons.

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LB pour SOFOOT.com

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