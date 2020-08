Le pari gagnant de Brentford

Après des années passées dans l'ombre des grands de la capitale, Brentford est en passe de se repositionner sur la carte du football anglais. En effet, s'ils parviennent à battre Fulham ce mardi en finale des play-offs dans le cadre d'un affrontement londonien symbolique, les Bees pourraient retrouver la première division, 73 ans après l'avoir quittée. Et ce, grâce à des méthodes peu orthodoxes, faites de modèles statistiques, de calculs de probabilité et de Moneyball.

Le discours de la méthode

A l'origine du succès de Brentford, il y a un constat et un postulat, tous deux formulés dès la reprise du club, en 2015, lorsque lesfiguraient en League One, la troisième division anglaise. Le constat était simple : Brentford est un club doté d'un stade minuscule, d'un budget dérisoire et de revenus médiocres. Autrement dit, il ne peut pas rivaliser économiquement avec ses rivaux et ne peut pas miser sur l'argent. Le postulat était limpide : s'il est impossible de battre ses rivaux sur leur terrain, il faut en trouver un autre.