Le pari économique de la FFF est-il risqué ?

Avant d’entamer la Coupe du monde 2026, la Fédération française de football est confrontée à des tensions financières, un déficit record et quelques crispations entre les joueurs et les instances. Ce contexte peut-il menacer l’équilibre du groupe de Didier Deschamps ?

Qui bluffe dans cette histoire ? Pour la première fois depuis la triste Coupe du monde 2010, les résultats des Bleus apparaissent déterminants pour l’équilibre de la Fédération française de football. Avant le début du Mondial américain, l’instance est confrontée à des tensions financières. D’un côté, son budget prévisionnel avoisinera les 350 millions d’euros la saison prochaine. C’est un record. De l’autre, ses comptes sont dans le rouge. Son déficit atteint les 8,7 millions d’euros. Les ligues régionales, comme la Guadeloupe, n’ont plus un rond. En fait, la FFF a basé son avenir sur la bonne réussite sportive des Bleus. Un all-in risqué ?

Les comptes dans le bleu blanc rouge

Les difficultés financières de la troizef inquiètent. Si la fédé, qui a tenu ce samedi son assemblée générale annuelle, ne semble pour le moment pas préoccupée, les révélations de Blast soulèvent des interrogations : un déficit record, des ligues en déshérence et un train de vie toujours plus aisé. De Wasquehal à Poitiers en passant par les sorties de route des féminines de Reims ou de Dijon, l’avenir de nombreux clubs est menacé. Dans ce contexte, la FFF tente de réduire ses coûts : la DTN a effectué quelques coupes et les U20 n’ont pas participé au traditionnel tournoi de Toulon. Ils étaient pourtant tenants du titre. Les difficultés de la maison mère rejaillissent chez les clubs amateurs qui ont besoin de subventions, pour la formation, pour l’arbitrage et les sections féminines. Bref, même si la FFF dispose de fonds propres et de placements financiers importants, tout l’écosystème du football français semble en danger.…

Par Julien Faure et Ulysse Llamas pour SOFOOT.com